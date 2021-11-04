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Іранський дубль: Зоря вирвала перемогу у ЦСКА

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 листопада, 21:45
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Голи Шахаба та Аллах'яра дозволили луганчанам повернутися у боротьбу за путівку у єврокубкову весну
Зоря здобула перемогу над болгарським ЦСКА у матчі Ліги конференцій
Зоря здобула перемогу над болгарським ЦСКА у матчі Ліги конференцій / Фото: Reuters

Луганська Зоря у четвертому турі Ліги конференцій приймала у Запоріжжі ЦСКА із Софії. Ми проводили онлайн матчу Зоря – ЦСКА на нашому сайті.

У першому таймі обидві команди більше думали про те, як надійніше зіграти в обороні, аніж про створення гольових моментів. За весь тайм суперники лише по разу пробили у ствір воріт.

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При цьому територіальною перевагою більше володіли гості з Болгарії.

На 66-й хвилині другого тайму грубо помилився в захисті Хомченовський, після чого м'яч у ворота Зорі забив Кайседо, але арбітр справедливо зафіксував офсайд.

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Наприкінці поєдинку футболісти Зорі таки зуміли вирвати перемогу.

На 87-й хвилині луганчанам вдалося вийти в контратаку, Шахаб проігнорував партнерів, увійшов до штрафного майданчика і точно пробив у ближній кут – 1:0!

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А вже у компенсований час Аллах'яр поставив жирну крапку у матчі – 2:0!

Ліга конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 4-й тур.

Зоря – ЦСКА Софія – 2:0

Голи: Шахаб, 86, Аллах'яр, 90+5

Зоря: Мацапура – Снурніцин (Жуніньйо, 71), Імереков, Вернідуб, Фаворов – Цвек – Аллах'яр, Булеца (Алефіренко, 90), Хомченовський – Шахаб, Луньов (Крістіан, 78).

ЦСКА Софія: Бузатто – Мазіку, Лам, Маттей, Туріцов – Вілдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга (Крастєв, 88), Йомов – Кері – Кайседо (Ахмедов, 83).

Зоря набирає 6 балів у чотирьох матчах Ліги конференцій та значно покращує свої шанси на єврокубкову весну.

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