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Иранский дубль: Заря вырвала победу у ЦСКА

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 ноября, 21:45
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Голы Шахаба и Аллахъяра позволили луганчанам вернуться в борьбу за путевку в еврокубковую весну
Заря одержала победу над болгарским ЦСКА в матче Лиги конференций
Заря одержала победу над болгарским ЦСКА в матче Лиги конференций / Фото: Reuters

Луганская Заря в четвертом туре Лиги конференций принимала в Запорожье ЦСКА из Софии. Мы проводили онлайн матча Заря – ЦСКА на нашем сайте.

В первом тайме обе команды больше думали о том, как надежнее сыграть в обороне, чем о создании голевых моментов. За весь тайм соперники лишь по разу пробили в створ ворот.

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При этом территориальным преимуществом, на удивление, больше владели гости из Болгарии.

На 66-й минуте второго тайма грубо ошибся в обороне Хомченовский, после чего мяч в ворота Зари забил Кайседо, но арбитр справедливо зафиксировал офсайд.

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В самом конце поединка футболисты Зари все-таки сумели вырвать победу.

На 87-й минуте луганчанам удалось выйти в контратаку, Шахаб проигнорировал партнеров, вошел в штрафную и точно пробил в ближний угол – 1:0!

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А уже в компенсированное время Аллахъяр поставил жирную точку в матче – 2:0!

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 4-й тур.

Заря – ЦСКА София – 2:0

Голы: Шахаб, 86, Аллахъяр, 90+5

Заря: Мацапура – Снурницын (Жуниньо, 71), Имереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Аллахъяр, Булеца (Алефиренко, 90), Хомченовский – Шахаб, Лунев (Кристиан, 78).

ЦСКА София: Бузатто – Мазику, Лам, Маттей, Турицов – Вилдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга (Крастев, 88), Йомов – Кэри – Кайседо (Ахмедов, 83).

Заря набирает 6 баллов в четырех матчах Лиги конференций и значительно улучшает свои шансы на еврокубковую весну.

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