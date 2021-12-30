Недовго тішився! Українець знову не потрібен Реалу

Бельгійський воротар Тібо Куртуа здав два негативні тести на коронавірус і готовий зіграти у наступному матчі Реала

Андрій Лунін у Реалі рідко грає / Фото: Marca

Вчора ми повідомляли, що головний голкіпер Реала Тібо Куртуа захворів на COVID-19. А це відкривало дорогу на поле українцю Андрію Луніну, який засидівся на лаві запасних.

Але радість виявилася недовгою. Сьогодні Тібо в Twitter повідомив, що здав два ПЛР-тести – і обидва негативні. А значить, він знову може грати.

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He resultat negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a rebre autorització de las autoridades para poder jugar



I have tested negative in 2 consecutive PCRs і I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play pic.twitter.com/DwGDa4K98i - Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 30, 2021

Найближчий матч у чемпіонаті Іспанії Реал проведе 2 січня проти Хетафе.

У поточному сезоні Лунін ще жодного разу не зіграв за першу команду, а минулого сезону провів за "вершкових" лише один матч у Кубку Іспанії, який Реал програв Алькояно.

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До речі, ми писали, що найбагатший клуб світу зацікавлений у підписанні Лунін . Тож ігрова практика буде для українця дуже доречною, щоб продемонструвати свої здібності.