Недовго тішився! Українець знову не потрібен Реалу

Вчора ми повідомляли, що головний голкіпер Реала Тібо Куртуа захворів на COVID-19. А це відкривало дорогу на поле українцю Андрію Луніну, який засидівся на лаві запасних.

Але радість виявилася недовгою. Сьогодні Тібо в Twitter повідомив, що здав два ПЛР-тести – і обидва негативні. А значить, він знову може грати.

He resultat negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a rebre autorització de las autoridades para poder jugar



I have tested negative in 2 consecutive PCRs і I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play pic.twitter.com/DwGDa4K98i