Дочекалися! Українець вперше у сезоні зіграє за Реал завдяки коронавірусу

Лунін тричі перехворів на СOVID-19, а тепер черга хворіти прийшла основного воротаря Реала Тібо Куртуа.
Бельгієць разом із Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінгою та Вінісіусом Жуніором отримали позитивні результати тестів на коронавірус.
Отже, ця четвірка точно не візьме участь у поєдинку проти Хетафе у чемпіонаті Іспанії. Що відбудеться 2 січня.
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А потім уже 5 грудня Реал зустрінеться з Алькояно у Кубку Іспанії. Найімовірніше, Лунін і так би вийшов на кубковий поєдинок, але тепер Карло Анчелотті не має іншого виходу, як випускати українця.
У поточному сезоні Лунін ще жодного разу не зіграв за першу команду, а минулого сезону провів за "вершкових" лише один матч у Кубку Іспанії, який Реал програв саме тому ж Алькояно.
До речі, ми писали, що найбагатший клуб світу зацікавлений у підписанні Луніна. Тож ігрова практика буде для українця дуже доречною, щоб продемонструвати свої здібності.