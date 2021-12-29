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Дочекалися! Українець вперше у сезоні зіграє за Реал завдяки коронавірусу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
29 грудня, 17:36
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Український воротар Андрій Лунін вперше цього сезону зіграє за мадридський Реал. Дебюту українця допоміг коронавірус
Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: Getty Images

Лунін тричі перехворів на СOVID-19, а тепер черга хворіти прийшла основного воротаря Реала Тібо Куртуа.

Бельгієць разом із Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінгою та Вінісіусом Жуніором отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

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Отже, ця четвірка точно не візьме участь у поєдинку проти Хетафе у чемпіонаті Іспанії. Що відбудеться 2 січня.

А потім уже 5 грудня Реал зустрінеться з Алькояно у Кубку Іспанії. Найімовірніше, Лунін і так би вийшов на кубковий поєдинок, але тепер Карло Анчелотті не має іншого виходу, як випускати українця.

Лунін зіграє за Реал завдяки коронавірусу
Лунін зіграє за Реал завдяки коронавірусу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

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У поточному сезоні Лунін ще жодного разу не зіграв за першу команду, а минулого сезону провів за "вершкових" лише один матч у Кубку Іспанії, який Реал програв саме тому ж Алькояно.

До речі, ми писали, що найбагатший клуб світу зацікавлений у підписанні Луніна. Тож ігрова практика буде для українця дуже доречною, щоб продемонструвати свої здібності.

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