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Не хотів тікати з Києва. Петраков пояснив, чому не боявся покидьків із Росії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
6 травня, 14:40
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Головний тренер збірної України під час активних бойових дій вирішив залишитись у столиці України
Олександр Петраков не боявся російських орків
Олександр Петраков не боявся російських орків / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад місяць Київ знаходився в оточенні російсько-фашистських військ, зазнаючи постійних обстрілів. Весь цей час у столиці України знаходився Олександр Петраков.

В інтерв'ю польським ЗМІ український тренер розповів про життя у Києві під російськими бомбардуваннями.

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"Діти просили мене, щоб я поїхав, але відчував, що це було б неправильно. Я – корінний киянин. Думав, якщо не піду воювати, то хоч би допоможу якимось іншим способом. Хотів записатися до тероборони, але там потрібно підписувати контракт. Мені 64 роки, але якщо йдеться про армію, то я нічого не вмію, у мене не було спеціального навчання. Мене не взяли.

Сидів удома і нікуди не виходив. Дружина дуже боялася і щодня протягом місяця йшла в укриття о восьмій годині вечора і ночувала там. Я не боявся, не знаю, чому. У нас працювали магазини. У Києві все було гаразд.

Олександр Петраков робив коктейлі Молотова у себе вдома
Олександр Петраков робив коктейлі Молотова у себе вдома / Фото: Колаж: Сьогодні

Так, російська ракета впала неподалік будинку. За себе не боявся лише за дітей. Вони виїхали на Захід України. Чому я мусив тікати з міста через цих покидьків? Я не з таких. Допомагав робити барикади.

З 9 по 20 лютого я був у Туреччині, куди поїхав дивитися на кандидатів у збірну. Там теж були російські команди, до мене неодноразово підходили їхні футболісти. Знайомий із Ростова повідомив, що 23 лютого розпочнеться вторгнення. Попереджав, що за 20-30 кілометрів від кордону стоять російські танки. Але я не очікував, що до цього дійде", – сказав Петраков в інтерв'ю przegladsportowy.

Олександр Петраков не розраховує на Піхаленка в матчі з Фінляндією
Олександр Петраков не розраховує на Піхаленка в матчі з Фінляндією / Фото: УАФ

Нагадаємо, вже 11 травня збірна України проведе свій перший спаринг. Суперником підопічних Олександра Петракова стане Боруссія Менхенгладбах.

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Україна зіграє перший контрольний матч 11 травня в Німеччині
Україна зіграє перший контрольний матч 11 травня в Німеччині / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Ми писали також в якій країні має намір базуватися збірна України.

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