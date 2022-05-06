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Не хотел бежать из Киева. Петраков объяснил, почему не боялся подонков из России

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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6 мая, 14:40
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Главный тренер сборной Украины во время активных боевых действий решил остаться в столице Украины
Александр Петраков не боялся российских орков
Александр Петраков не боялся российских орков / Фото: Коллаж: Сегодня

Более месяца Киев находился в окружении российско-фашистских войск, подвергаясь постоянными обстрелами. Все это время в столице Украины находился Александр Петраков.

В интервью польским СМИ украинский тренер рассказал о жизни в Киеве под российскими бомбардировками.

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"Дети просили меня, чтобы я уехал, но чувствовал, что это было бы неправильно. Я – коренной киевлянин. Думал, если не пойду воевать, то хотя бы помогу каким-то другим способом. Хотел записаться в тероборону, но там нужно подписывать контракт. Мне 64 года, но если речь идет об армии, то я ничего не умею, у меня не было специальной учебы. Меня не взяли.

Сидел дома и никуда не выходил. Жена очень боялась и каждый день в течение месяца шла в укрытие в восемь часов вечера и ночевала там. Я не боялся, не знаю, почему. У нас работали магазины. В Киеве все было в порядке.

Александр Петраков делал коктейли Молотова у себя дома
Александр Петраков делал коктейли Молотова у себя дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Да, российская ракета упала недалеко от дома. За себя не боялся только за детей. Они уехали на Запад Украины. Почему я должен был бежать из города из-за этих подонков? Я не из таких. Помогал делать баррикады.

С 9 по 20 февраля я был в Турции, куда поехал смотреть на кандидатов в сборную. Там тоже были российские команды, ко мне не раз подходили их футболисты. Знакомый из Ростова сообщил, что 23 февраля начнется вторжение. Предупреждал, что в 20-30 километрах от границы стоят российские танки. Но я не ожидал, что до этого дойдет", – сказал Петраков в интервью przegladsportowy.

Александр Петраков не рассчитывает на Пихаленка в матче с Финляндией
Александр Петраков не рассчитывает на Пихаленка в матче с Финляндией / Фото: УАФ

Напомним, уже 11 мая сборная Украины проведет свой первый спарринг. Соперником подопечных Александра Петракова станет Боруссия Менхенгладбах.

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Украина сыграет первый контрольный матч 11 мая в Германии
Украина сыграет первый контрольный матч 11 мая в Германии / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Мы писали также в какой стране намерена базироваться сборная Украины.

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