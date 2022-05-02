Будем биться до последней капли крови! Степаненко сравнил сборную Украины с ВСУ

Тарас Степаненко жаждет выйти на чемпионат мира любой ценой, поэтому игроки должны брать пример с украинской армии

Степаненко сравнил сборную Украины с ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украины сегодня начинает целенаправленную подготовку к первому официальному матчу для нашей команды в этом году против Шотландии, который состоится 1 июня. Вчера (1 мая) поздно вечером украинская делегация с главным тренером Александром Петраковым и четырьмя игроками прибыла в Словению, где пройдет тренировочный лагерь.

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После благотворительного поединка против Хайдука в состав сборной отправятся игроки донецкого Шахтера. Лидер горняков и национальной команды Тарас Степаненко уверен, что ранний сбор футболистов – это план главного тренера.

Тарас Степаненко в матче с македонцами / Фото: Reuters

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Кроме того Тарас Степаненко искренне сказал, что каждый из игроков сине-желтых обязан будет отдать все свои силы для выхода на чемпионат мира:

Я понимаю, что у Александра Васильевича Петракова есть план, и если он решил собраться за месяц до первой игры, то план подготовки. Он хочет, чтобы сборники были все в одном месте, тренировались и работали, ведь так будет легче всех подвести под один уровень. Насколько это решение было правильным, покажет результат, потому что результат всегда является главной оценкой, тем более в важнейших матчах национальной сборной. Мы прекрасно понимаем, насколько тяжела ситуация в нашей стране. Наши воины защищают страну от российского агрессора, и они сражаются до конца, до последней капли крови. Понятно, что мы, выходя на поле, должны также бороться до последней капли крови, чтобы одержать победу и выйти на чемпионат мира.

Сборная Украины сыграет позже в плей-офф / Фото: Reuters

В рамках подготовки к официальным матчам сборная Украины проведет ряд спаррингов. Первый состоится в Германии 11 мая, соперником будет Боруссия Менхенгладбах.