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Битимемося до останньої краплі крові! Степаненко порівняв збірну України із ЗСУ

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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2 травня, 16:12
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Тарас Степаненко бажає вийти на чемпіонат світу будь-якою ціною, тому гравці мають брати приклад із української армії
Степаненко порівняв збірну України із ЗСУ
Степаненко порівняв збірну України із ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України сьогодні розпочинає цілеспрямовану підготовку до першого офіційного матчу для нашої команди цього року проти Шотландії, який відбудеться 1 червня. Вчора (1 травня) пізно ввечері українська делегація з головним тренером Олександром Петраковим та чотирма гравцями прибула до Словенії, де пройде тренувальний табір

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Після благодійного поєдинку проти Хайдука до складу збірної вирушать гравці донецького Шахтаря. Лідер гірників та національної команди Тарас Степаненко впевнений, що ранній збір футболістів – це план головного тренера.

Тарас Степаненко в матчі з македонцями
Тарас Степаненко в матчі з македонцями / Фото: Reuters

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Крім того, Тарас Степаненко щиро сказав, що кожен із гравців синьо-жовтих зобов'язаний буде віддати всі свої сили для виходу на чемпіонат світу :

Я розумію, що у Олександра Васильовича Петракова є планом, і якщо він вирішив зібратися за місяць до першої гри, то план підготовки. Він хоче, щоб збірки були всі в одному місці, тренувалися і працювали, адже так буде найлегше підвести під один рівень.

Наскільки це рішення було правильним, покаже результат, тому що результат завжди є головною оцінкою, тим більше, у найважливіших матчах національної збірної.

Ми чудово розуміємо, наскільки важка ситуація у нашій країні. Наші воїни захищають країну від російського агресора і вони борються до кінця, до останньої краплі крові. Зрозуміло, що ми, виходячи на поле, маємо також боротися до останньої краплі крові, щоб здобути перемогу та вийти на чемпіонат світу.

Збірна України зіграє пізніше плей-оф
Збірна України зіграє пізніше плей-оф / Фото: Reuters

У рамках підготовки до офіційних матчів збірна України проведе низку спарингів. Перший відбудеться у Німеччині 11 травня, суперником буде Боруссія Менхенгладбах.

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