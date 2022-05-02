3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
1 травня 16:00
Хайдук 3
Шахтар 3
1 травня 18:30
Вест Хем 1
Арсенал 2
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шовковий шлях збірної України. Кельти можуть починати тремтіти

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 10:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Делегація національної команди подолала дводенний маршрут для початку підготовки до матчу з Шотландією
Збірна України розпочинає тренувальний збір
Збірна України розпочинає тренувальний збір / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Збірна України розпочинає тренувальний табір перед червневими матчами у плей-оф до Чемпіонату світу та у Лізі Націй. 1 травня пізно ввечері делегація на чолі з віцепрезидентом УАФ Анатолієм Дем'яненком (єдиний представник керівництва УАФ у Словенії) прибула до словенського міста Брдо. Тут проходитиме основний етап підготовки до спарингів та офіційних матчів збірної України.

Реклама

Маршрут за умов воєнного часу був дуже складним. Команда ще в суботу вранці вирушила з Києва автобусом до Ужгорода, куди її супроводжував перший віцепрезидент Олег Протасов. У прикордонному місті українська делегація переночувала, потім перетнула кордон і подолала ще 800 км європейськими дорогами. І лише ввечері неділі дісталася місця дислокації у Словенії.

У Словенію автобусом прибув тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим, а також 4 футболісти, які перебували в країні: Різник, Гуцуляк, Булеца та Піхальонок.

Реклама

Після зіграного благодійного матчу проти Хайдука у розташування збірної відправляться гравці Шахтаря. Трохи пізніше до команди приєднаються і гравці Динамо, які також ще виступають за свій клуб у благодійному турне Європою. Останніми до складу збірної приїдуть легіонери, які зможуть вирушити до національної команди після завершення внутрішніх та міжнародних клубних турнірів.

Уже 11 травня збірна України проведе свій перший спаринг. Суперником підопічних Олександра Петракова стане Боруссія Менхенгладбах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Ліга чемпіонів. Півфінал

Вільярреал

Завтра

22:00

Ліверпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

4 трав

22:00

Манчестер Сіті

3.20

3.60

2.15
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
субота, 7 травня
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
83
2
Ліверпуль Ліверпуль
82
3
Челсі Челсі
66
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севілья Севілья
64
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
77
2
Інтер Інтер
75
3
Наполі Наполі
70
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти