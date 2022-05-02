Шовковий шлях збірної України. Кельти можуть починати тремтіти

Делегація національної команди подолала дводенний маршрут для початку підготовки до матчу з Шотландією

Збірна України розпочинає тренувальний збір / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Збірна України розпочинає тренувальний табір перед червневими матчами у плей-оф до Чемпіонату світу та у Лізі Націй. 1 травня пізно ввечері делегація на чолі з віцепрезидентом УАФ Анатолієм Дем'яненком (єдиний представник керівництва УАФ у Словенії) прибула до словенського міста Брдо. Тут проходитиме основний етап підготовки до спарингів та офіційних матчів збірної України.

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Маршрут за умов воєнного часу був дуже складним. Команда ще в суботу вранці вирушила з Києва автобусом до Ужгорода, куди її супроводжував перший віцепрезидент Олег Протасов. У прикордонному місті українська делегація переночувала, потім перетнула кордон і подолала ще 800 км європейськими дорогами. І лише ввечері неділі дісталася місця дислокації у Словенії.

У Словенію автобусом прибув тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим, а також 4 футболісти, які перебували в країні: Різник, Гуцуляк, Булеца та Піхальонок.

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Після зіграного благодійного матчу проти Хайдука у розташування збірної відправляться гравці Шахтаря. Трохи пізніше до команди приєднаються і гравці Динамо, які також ще виступають за свій клуб у благодійному турне Європою. Останніми до складу збірної приїдуть легіонери, які зможуть вирушити до національної команди після завершення внутрішніх та міжнародних клубних турнірів.

Уже 11 травня збірна України проведе свій перший спаринг. Суперником підопічних Олександра Петракова стане Боруссія Менхенгладбах.