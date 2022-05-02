Шелковый путь сборной Украины. Кельты могут начинать дрожать

Делегация национальной команды преодолела двухдневный маршрут для начала подготовки к матчу с Шотландией

Сборная Украины начинает тренировочный сбор / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины начинает тренировочный лагерь перед июньскими матчам в плей-офф к Чемпионату мира и в Лиге Наций. 1 мая поздно вечером делегация во главе с вице-президентом УАФ Анатолием Демьяненко (единственный представитель руководства УАФ в Словении) прибыла в словенский город Брдо. Здесь будет проходить основной этап подготовки к спаррингам и официальным матчам сборной Украины.

Реклама

Маршрут в условиях военного времени был очень сложным. Команда еще в субботу утром отправилась из Киева на автобусе до Ужгорода, куда ее сопровождал первый вице-президент Олег Протасов. В приграничном городе украинская делегация переночевала, затем пересекла кордон и преодолела еще 800 км европейскими дорогами. И лишь вечером воскресенья добралась до места дислокации в Словении.

В Словению автобусом прибыл тренерский штаб сборной Украины во главе с Александром Петраковым, а также 4 футболиста, которые находились в стране: Ризнык, Гуцуляк, Булеца и Пихаленок.

Реклама

После сыгранного благотворительного матча против Хайдука в расположение сборной отправятся игроки Шахтера. Чуть позже к команде присоединятся и игроки Динамо, которые также еще выступают за свой клуб в благотворительном турне Европой. Последними в состав сборной приедут легионеры, которые смогут отправиться в национальную команду после завершения внутренних и международных клубных турниров.

Уже 11 мая сборная Украины проведет свой первый спарринг. Соперником подопечных Александра Петракова станет Боруссия Менхенгладбах.