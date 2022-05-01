Спасти Мариуполь. Шахтер сыграл матч в поддержку города-героя

Донецкий Шахтер сыграл благотворительный поединок против Хайдука и напомнил всему миру о трагедии Мариуполя

Шахтер vs Хайдук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Сегодня Шахтер провел свой пятый поединок в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour For Peace. Соперником команды Де Дзерби был хорватский клуб Хайдук.

Трансляция поединка Шахтер – Хайдук доступна на нашем сайте.

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Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби выставил боевой состав. С капитанской повязкой вывел команду на футбольное поле стадиона "Полюд" в Сплите ветеран команды Андрей Пятов. Еще один знаковый футболист Шахтера – Ярослав Ракицкий остался на скамейке запасных.

Игроки Шахтера на благотворительный матч с Хайдуком надели специальные футболки, чтобы напомнить миру об ответственности за людей на заводе "Азовсталь" и во всем Мариуполе.

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Матч не совсем удачно начался для подопечных Роберто Де Дзерби. Уже на 6-й минуте поединка Михаил Мудрик получил травму и вынужден был покинуть футбольное поле. Вместо него в игру вступил Кирилл Сигеев.

К 49-й минуте матча "горняки" проигрывали 0:2. За Хайдук забивали Любичич и Лазар. Но футболисты Шахтера сумели устранить гандикап усилиями Топалова и Стасюка.

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За 10 минут до конца поединка Любичич делает дубль, и, казалось, приносит победу Хайдуку. Но на последней минуте матча Андрей Борячук установил окончательный счет – 3:3.

Благотворительный матч

1 мая, Сплит (Хорватия)

Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Украина) – 3:3

Голы: Любичич, 10, 80, Лазар, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90.

Все деньги от реализации билетов и рекламы на матчи тура будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам, а также на помощь украинским детям, которые пострадали от войны.