Украина сыграет в Германии! Известен первый соперник сборной Петракова

В рамках подготовки к стыковым матчам плей-офф ЧМ-2022, национальная команда встретится с Боруссией Менхенгладбах

Украина сыграет первый контрольный матч 11 мая в Германии / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины по футболу проведет первый контрольный поединок 11 мая в Германии против Боруссии Менхенгладбах. Время поединка будет объявлено дополнительно. Украинская ассоциация футбола договорилась с руководством немецкого клуба о матче на их стадионе, который рассчитан на 54 тысячи болельщиков.

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Приятная новость есть и для украинских фанатов. Вход на стадион Боруссия Парк для наших соотечественников будет абсолютно бесплатным.

Сборная Украины сыграет позже в плей-офф / Фото: Reuters

Сегодня сборной Украине исполнилось 30 лет. Именно в этот день национальная команда провела свой первый поединок. Символично, что в такой день подопечные Александра Петракова узнали первого спарринг-партнера в рамках подготовки до официальных матчей в плей-офф к ЧМ-2022 и в Лиге наций.

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Сборная Украины / Фото: УАФ

Тренировочный сбор футболистов должен начаться 1 мая, игроки Шахтера и Динамо присоединятся к партнерам после матчей своих команд в рамках благотворительного тура. После чего начнется целенаправленная подготовка в Словении к поединку с Шотландией, который состоится 1 июня.

Напомним, что свои товарищеские поединки в мае сборная Украины будет проводить в эксклюзивной новой форме.