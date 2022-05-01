Врятувати Маріуполь. Шахтар зіграв матч на підтримку міста-героя

Донецький Шахтар зіграв благодійний поєдинок проти Хайдука та нагадав усьому світу про трагедію Маріуполя

Шахтар vs Хайдук / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Сьогодні Шахтар провів свій п'ятий поєдинок у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour For Peace. Суперником команди Де Дзербі був хорватський клуб Хайдук.

Трансляція двобою Шахтар – Хайдук доступна на нашому сайті.

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Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі виставив бойовий склад. З капітанською пов'язкою вивів команду на футбольне поле стадіону "Полюд" у Спліті ветеран Андрій Пятов. Ще один знаковий футболіст Шахтаря – Ярослав Ракицький залишився на лаві запасних.

Гравці Шахтаря на благодійний матч із Хайдуком одягли спеціальні футболки, щоб нагадати світові про відповідальність за людей на заводі "Азовсталь" та у всьому Маріуполі.

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Матч не зовсім вдало розпочався для підопічних Роберто Де Дзербі. Вже на 6-й хвилині поєдинку Михайло Мудрик отримав травму та змушений був залишити футбольне поле. Замість нього у гру вступив Кирило Сігєєв.

На 49-й хвилині матчу "гірники" програвали 0:2. За Хайдук забивали Любичич та Лазар. Але футболісти Шахтаря зуміли усунути гандикап зусиллями Топалова та Стасюка.

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ГОЛ ТОПАЛОВА

ГОЛ СТАСЮКА

За 10 хвилин до кінця поєдинку Любичич робить дубль і, здавалося, приносить перемогу Хайдуку. Але на останній хвилині матчу Андрій Борячук встановив остаточний рахунок – 3:3.

ГОЛ БОРЯЧУКА

Благодійний матч

1 травня, Спліт (Хорватія)

Хайдук (Хорватія) – Шахтар (Україна) – 3:3

Голи: Любичич, 10, 80, Лазар, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90.

Усі гроші від реалізації квитків та реклами на матчі туру будуть передані українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам, а також на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.