Шахтар – Хайдук: пряма відеотрансляція матчу

Донецький Шахтар зіграє свій черговий поєдинок у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace. Суперник "гірників" – колишній клуб Даріо Срна Хайдук

Шахтар vs Хайдук / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

У неділю, 1 травня, донецький "Шахтар" зіграє благодійний матч на підтримку України. Суперником команди Роберто Де Дзербі стане Хайдук із Хорватії.

Зустріч відбудеться у Спліті на стадіоні "Полюд". Початок матчу – 16:00.

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Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ та в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою програвача нижче.

Де дивитись. Матч буде показано у прямій трансляції на каналі Футбол 1.

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Стартовий склад Шахтаря: Пятов – Конопля, Матвієнко, Марлон, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Мудрік, Соломон, Судаков, Топалов

Усі кошти від реалізації квитків та реклами на матчі Shakhtar Global Tour for Peace будуть передані українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також будуть направлені на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.