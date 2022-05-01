Шахтер – Хайдук: прямая видеотрансляция матча

Донецкий Шахтер сыграет свой очередной поединок в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace. Соперник "горняков" – бывший клуб Дарио Срна Хайдук

Шахтер vs Хайдук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 1 мая, донецкий Шахтер сыграет благотворительный матч в поддержку Украины. Соперником команды Роберто Де Дзерби станет Хайдук из Хорватии.

Встреча состоится в Сплите на стадионе "Полюд". Начало матча – 16:00.

Реклама

Прямая трансляция матча будет доступна на ТВ и в интернете, а также следить за поединком можно будет с помощью плеера ниже.

Где смотреть. Матч будет показан в прямой трансляции на канале Футбол 1.

Реклама

Стартовый состав Шахтера: Пятов – Конопля, Матвиенко, Марлон, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Соломон, Судаков, Топалов

Все средства от реализации билетов и рекламы на матчи Shakhtar Global Tour for Peace будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.