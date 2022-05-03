Теннисбол и стречинг. Сборная Украины погружается в мысли о Катаре

10 игроков национальной команды провели первую тренировку в этом году под руководством Александра Петракова

Первая тренировка сборной Украины / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

В воскресенье поздно вечером сборная Украины прибыла в Словению, где будет готовится к стыковым матчах за выход на ЧМ-2022 и к поединкам Лиги Наций. А в понедельник в расположение национальной команды прибыли 7 игроков Шахтера.

Первая тренировка сборной Украины / Фото: УАФ

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Таким образом Алескандр Петраков сейчас может рассчитывать на тренировочный процесс с 11 футболистами. Правда первую тренировку сборной пропустил Михаил Мудрик, который получил повреждение в последнем благотворительном матче Шахтера против Хайдука.

Первая тренировка сборной Украины / Фото: УАФ

Первый день сборной ознаменовался вступительным словом главного тренера Александра Петракова, который подчеркнул, что уже с первого дня игроки должны думать о выходе на чемпионат мира. Затем 10 игроков провели классическую разминку, после чего три голкипера Ризнык, Трубин и Пятов вместе тренером вратарей Вячеславом Кернозенко провели полноценную тренировку с различными упражнениями.

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Первая тренировка сборной Украины. Вратари / Фото: УАФ

7 полевых игроков и один из помощников Петракова разделились на 4 команды и провели мини-турнир по теннисболу. Закончилась первая тренировочная сессия национальной команды восстанавливающим занятие по стречингу.

Первая тренировка сборной Украины. Стречинг / Фото: УАФ

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После заключительного матча Динамо в благотворительном туре по Европе, к сборной присоединятся вызванные из киевского клуба футболисты. И тогда начнется уже полноценный тренировочный процесс.

Легионеры сборной Украины приедут в расположение команды после завершения внутренних чемпионатов. Игрок сборной Украины Руслан Малиновский пока сосредоточен на достижении целей своей Аталанты. Его ассист помог спастись клубу из Бергамо в чемпионате Италии.