Стало відомо, де збірна України може зіграти домашні матчі під час війни

Наставник команди Олександр Петраков підтримав ідею проведення номінально домашніх поєдинків Ліги націй у Польщі

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Війна Росії проти України дуже змінила календар ігор нашої футбольної збірної. Поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Шотландії перенесено на 1 червня.

Також це вплинуло і на розклад Ліги націй, де наша команда має зіграти в групі проти Ірландії, Вірменії та Шотландії. Тепер розклад ігор у цьому турнірі виглядає так:

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8 червня. Ірландія – Україна

11 червня. Україна – Вірменія

14 червня. Україна – Ірландія

21 вересня. Шотландія – Україна

24 вересня. Вірменія – Україна

27 вересня. Україна – Шотландія

Таким чином, у червні наша команда має провести два домашні матчі. Очікувалося, що ігри проти Вірменії та Ірландії відбудуться у Львові.

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Однак у разі продовження війни команді Петракова доведеться проводити поєдинки за кордоном. Наставник "синьо-жовтих" назвав можливе місце де збірна України може провести номінально домашні ігри.

"Ініціатива президента УАФ Андрія Павелка – грати у Польщі, якщо через воєнне становище не буде можливості провести ці матчі в Україні. Він розмовляв із головою Польського футбольного союзу, я погодився. Польща для мене фартова! У 2019 році ми там грали у Лодзі у фіналі чемпіонату світу. Можна навіть зіграти на тих же стадіонах від 15-ти до 18-ти тисяч місць. Вони невеликі і українці прийдуть за нас повболівати".

Нагадаємо, що до старту Ліги націй вже вирішиться, чи гратиме наша команда на ЧС-2022. У разі перемоги над Шотландією збірна України 5 червня битиметься з Уельсом за путівку на Мундіаль. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі. Суперниками України можуть стати Англія, США та Іран.