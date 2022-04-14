УЄФА назвав дату матчу Шотландія – Україна у відборі на ЧС-2022

Війна Росії проти України не дозволила національній футбольній команді провести матч відбір на ЧС-2022 у березні. Поєдинок проти Шотландії перенесли на червень.
Після довгих консультацій УЄФА оголосив дату поєдинку у Глазго. Союз заявляє, що матч Шотландія – Україна призначений на 1 червня. Переможець пари вийде на Уельс, з яким і розіграє путівку на Мундіаль. Фінальний матч плей-офф пройде 5 червня у Кардіффі.
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Подібні зміни вплинули і на календар Ліги Націй, де українці також мають битися з Шотландією, плюс ще й з Ірландією та Вірменією. Матч команди Петракова в Ірландії перенесли з 4 на 8 червня, а дуель із шотландцями – з 7 червня аж на вересень.
Як змінилися дати матчів Ліги Націй для збірної України:
|МАТЧ
|БУЛО
|СТАЛО
|Ірландія – Україна
|4 червня
|8 червня
|Шотландія – Україна
|7 червня
|21 вересня
|Україна – Вірменія
|11 червня
|11 червня
|Україна – Ірландія
|14 червня
|14 червня
|Вірменія – Україна
|23 вересня
|24 вересня
|Україна – Шотландія
|26 вересня
|27 вересня
Нагадаємо, що у разі виходу на ЧС-2022 збірна України потрапить до групи В, де зіграє з Англією, США та Іраном. Мундіаль у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.