Не дайте цим людям померти! Емоційне звернення екстренера Шахтаря

Колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеку війна застала в Україні. Але завдяки португальському посольству він зумів повернутись на батьківщину.

"Люди в Україні страждають, але вони борються за свою Батьківщину. Ми маємо багато друзів, які записалися на захист України. Ми знаємо, що у них все добре, але вони на передовій.

Португалія та Європейський Союз доклали зусиль, щоб допомогти Україні. Але я відчуваю, що ще можна щось зробити, інакше ми дозволимо цим людям померти", – цитує Фонсеку sport.ua.