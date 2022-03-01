Не дайте цим людям померти! Емоційне звернення екстренера Шахтаря

Колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеку війна застала в Україні. Але завдяки португальському посольству він зумів повернутись на батьківщину.
"Люди в Україні страждають, але вони борються за свою Батьківщину. Ми маємо багато друзів, які записалися на захист України. Ми знаємо, що у них все добре, але вони на передовій.
Португалія та Європейський Союз доклали зусиль, щоб допомогти Україні. Але я відчуваю, що ще можна щось зробити, інакше ми дозволимо цим людям померти", – цитує Фонсеку sport.ua.
Нагадаємо, на міжнародних змаганнях не повинно бути слів "Росія" та "Білорусь", представники цих країн можуть бути допущені лише у нейтральному статусі. Це лише мала розплата за те горе, яке принесли ці імперські уламки до нашої України.
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