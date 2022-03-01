Не дайте этим людям умереть! Эмоциональное обращение экс-тренера Шахтера

Бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеку война застала в Украине. Но благодаря португальскому посольству он сумел вернуться на родину.

"Люди в Украине страдают, но они борются за свою Родину. У нас много друзей, которые записались на защиту Украины. Мы знаем, что у них все хорошо, но они на передовой.

Португалия и Европейский Союз приложили усилия, чтобы помочь Украине. Но я чувствую, что можно еще что-то сделать, иначе мы позволим этим людям умереть", – цитирует Фонсеку sport.ua.