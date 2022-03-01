Не дайте этим людям умереть! Эмоциональное обращение экс-тренера Шахтера

Бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеку война застала в Украине. Но благодаря португальскому посольству он сумел вернуться на родину.
"Люди в Украине страдают, но они борются за свою Родину. У нас много друзей, которые записались на защиту Украины. Мы знаем, что у них все хорошо, но они на передовой.
Португалия и Европейский Союз приложили усилия, чтобы помочь Украине. Но я чувствую, что можно еще что-то сделать, иначе мы позволим этим людям умереть", – цитирует Фонсеку sport.ua.
Напомним, на международных соревнованиях не должно быть слов "Россия" и "Беларусь", представители этих стран могут быть допущены только в нейтральном статусе. Это лишь малая расплата за то горе, которое принесли эти имперские обломки в нашу Украину.
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