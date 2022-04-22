Наші захисники виковані зі сталі! Український "нацист" зробив подарунок ЗСУ

Ексфорвард збірної України Роман Зозуля кілька разів піддавався критиці та звинуваченням у нацизмі з боку іспанських уболівальників. Це навіть заважало футболістові якийсь час знайти команду.
Але своїми діями та вчинками Зозуля спростовує усі можливі звинувачення на свою адресу. Український гравець, який продовжує виступати в Іспанії, неодноразово допомагав рідній країні.
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Новий подарунок Зозуля разом із благодійними фондами організували для потреб армії. Футболіст допоміг відправити в Україну два броньовані автомобілі для ЗСУ.
Про це Зозуля поділився на своїй сторінці у Facebook. Гравець вірить у силу та дух українських воїнів:
" Наші захисники, звичайно, виковані зі сталі, але додаткова броня їм не буде зайвою. Сьогодні відправили в Україну 2 броньовані авто, традиційно, упаковані різним корисним і важливим приладдям. Ось такі Великодні подарунки для наших Героїв", – так промовисто Роман Зозуля охарактеризував українську армію.
Нагадаємо, що за допомогу українській армії Роман Зозуля удостоєний ордена "За заслуги ІІІ ступеня", який одержав від Володимира Зеленського.
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