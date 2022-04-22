Наши защитники выкованы из стали! Украинский "нацист" сделал подарок ВСУ

Роман Зозуля организовал передачу украинской армии новой партии помощи. Крутой подгон для ВСУ на Пасху

Зозуля передал ВСУ два бронеавтомобиля / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля несколько раз подвергался критике и обвинениям в нацизме со стороны испанских болельщиков. Это даже мешало футболисту некоторое время найти команду.

Но своими действиями и поступками Зозуля опровергает все возможные обвинения в свой адрес. Украинский игрок, который продолжает выступать в Испании уже неоднократно помогал родной стране.

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Помощь ВСУ от Романа Зозули / Фото: Facebook Роман Зозуля

Новый подарок Зозуля вместе с благотворительными фондами организовали для нужд армии. Футболист посодействовал отправке в Украину двух бронированных автомобилей для ВСУ.

Зозуля передал ВСУ два бронированных автомобиля / Фото: Facebook Роман Зозуля

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Об этом Зозуля поделился на своей странице в Facebook. Игрок верит в силу и дух украинских воинов:

"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им не будет лишней. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно, упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие Пасхальные подарочки для наших Героев", так красноречиво Роман Зозуля охарактеризовал украинскую армию.

/ Фото: Facebook Роман Зозуля

Напомним, что за помощь украинской армии Роман Зозуля удостоен ордена "За заслуги ІІІ степени", который получил от Зеленского.

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