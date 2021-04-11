Нам пропонують просто замовкнути: тренер Барселони – про дуель із Реалом

Рональд Куман незадоволений не тільки суддівством, але і своєю командою

У суботу ввечері в Іспанії пройшло чергове Ель Класіко, в якому Реал обіграв Барселону з шедевром Бензема. Перемога в Мадриді дозволила підопічним Зінедіна Зідана наздогнати за очками Атлетіко і вийти в лідери Ла Ліги, хоча земляки зіграли на матч менше.

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Однак наставник гостей Рональд Куман був дуже незадоволений, насамперед, суддівством. У своїх коментарях він метав блискавки, його слова наводить Marca:

"Я не розумію, навіщо в Іспанії VAR? Всі бачили епізод, в якому було явне пенальті. Але в черговий раз нам доведеться змиритися з тим, що сталося і замовкнути. Крім того, спірне рішення – додати всього чотири хвилини до матчу, тоді як зупинок було багато. І з цих чотирьох хвилин дві з половиною рефері витратив на свою рацію".

При цьому нідерландський фахівець пройшовся і по своїй команді:

"Так, у першому таймі ми не найкращим чином діяли і в атаці, і в захисті. Нам не вистачало гарного останнього пасу. У другому таймі грали краще, і я просив суддю приймати правильні рішення. Думаю, справедливим був би рахунок 2:2" .

Зідан же вважає перемогу своєї команди цілком заслуженою:

"У мене гарні враження від гри. У нас було багато шансів забити третій м'яч. Не можна все списувати на суддю: якщо рефері не призначає пенальті, значить, не бачить підстав".

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