Мессі відповів і московському "Спартаку", і Куману про своє майбутнє

Аргентинський форвард "Барселони" поки не хоче думати про перехід

З початком 2021 року Ліонель Мессі отримав право вести переговори з іншими клубами про свій новий контракт. За правилами футболіст за півроку до закінчення контракту вже може визначатися з новим клубом. Однак зірковий нападник "Барселони" поки що воліє не говорити про майбутнє.

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Цікаво, що напередодні до Ліонеля звернувся московський "Спартак". Коротку переписку опублікували в Twitter російського клубу. На вітання Мессі відразу ж відповів "ні", обірвавши контакт. Правда, у деяких є сумніви, що це не фейк. Самі ж москвичі оцінили спілкування з Лео словом "біль".

Також вирішив поцікавитися планами аргентинця і головний тренер "Барселони" Рональд Куман. Іспанське видання AS пише, що 33-річний футболіст сказав наставнику, що не хоче зараз ухвалювати рішення про майбутнє. Ліонель після невеликої відпустки тренувався навіть 31 грудня, і нідерландський фахівець готовий задіяти його сьогодні в гостьовому матчі чемпіонату Іспанії проти "Уески".

Раніше "Барселона" завершила рік ганебною нічиєю з "Ейбаром" – це найгірший сезон за Мессі.

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