Месси ответил и московскому "Спартаку", и Куману о своем будущем

Аргентинский форвард "Барселоны" пока не хочет думать о переходе

С началом 2021 года Лионель Месси получил право вести переговоры с другими клубами о своем новом контракте. По правилам футболист за полгода до окончания действующего соглашения уже может определяться с новым клубом. Однако звездный нападающий "Барселоны" пока что предпочитает не говорить о будущем.

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Интересно, что накануне к Лионелю обратился московский "Спартак". Короткую переписку опубликовали в Twitter российского клуба. На приветствие Месси сразу же ответил "нет", оборвав контакт. Правда, у некоторых есть сомнения, что это не фейк. Сами же москвичи оценили общение с Лео словом "боль".

Также решил поинтересоваться планами аргентинца и главный тренер "Барселоны" Рональд Куман. Испанское издание AS пишет, что 33-летний футболист сказал наставнику, что не хочет сейчас принимать решение о будущем. Лионель после небольшого отпуска тренировался даже 31 декабря, и нидерландский специалист готов задействовать его сегодня в гостевом матче чемпионата Испании против "Уэски".

Ранее "Барселона" завершила год позорной ничьей с "Эйбаром" – это худший сезон при Месси.

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Смотрите, как "Барса" проиграла "Юве" на своем поле в Лиге чемпионов:

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