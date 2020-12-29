"Барселона" завершила год позорной ничьей с "Эйбаром". Это худший сезон при Месси

Каталонцы хуже проводили первую половину сезона только 17 лет назад

"Барселона" не смогла обыграть "Эйбар" в матче 16-го тура чемпионата Испании и завершила год на шестом месте в турнирной таблице Примеры. В первом тайме Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти, промахнувшись по воротам, а затем гол каталонцев отменили после использования VAR.

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После перерыва "Эйбар" умудрился выйти вперед после мяча Кике, но достаточно быстро Усман Дембеле выровнял счет на табло, который продержался до финального свистка – 1:1.

В 15 матчах "Барселона" набрала 25 очков, что является худшим результатом клуба с сезона-2003/04. Тогда команда Франка Райкарда набрала всего 20 очков.

Интересно, что на тот момент за команду еще не дебютировал Лионель Месси – он впервые сыграл в официальном матче за каталонцев 16 октября 2004 года. Поэтому можно сказать, что текущий сезон – худший при Месси.

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Отметим, что сам Месси участия в матче не принимал. Аргентинец получил травму и должен вернуться к тренировкам в скором времени. Кстати, в Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил рекорд Пеле.

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