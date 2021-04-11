Нам предлагают просто замолкнуть: тренер Барселоны – о дуэли с Реалом

Рональд Куман недоволен не только судейством, но и своей командой

В субботу вечером в Испании прошло очередное Эль Класико, в котором Реал обыграл Барселону с шедевром Бензема. Победа в Мадриде позволила подопечным Зинедина Зидана догнать по очкам Атлетико и выйти в лидеры Ла Лиги, хотя земляки сыграли на матч меньше.

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Однако наставник гостей Рональд Куман был очень недоволен, в первую очередь, судейством. В своих комментариях он метал молнии, его слова приводит Marca:

"Я не понимаю, зачем в Испании VAR? Все видели эпизод, в котором было явное пенальти. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолкнуть. Кроме того, спорное решение – добавить всего четыре минуты к матчу, тогда как остановок было много. И из этих четырех минут две с половиной рефери потратил на свою рацию".

При этом нидерландский специалист прошелся и по своей команде:

"Да, в первом тайме мы не наилучшим образом действовали и в атаке, и в защите. Нам не хватало хорошего последнего паса. Во втором тайме играли лучше, и я просил судью принимать правильные решения. Думаю, справедливым был бы счет 2:2".

Зидан же считает победу своей команды вполне заслуженной:

"У меня хорошие впечатления от игры. У нас было много шансов забить третий мяч. Нельзя все списывать на судью: если рефери не назначает пенальти, значит, не видит оснований".

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