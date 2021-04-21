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"Накрило іконою, це мене врятувало!" Президент Інгульця – про вибух гранати з летальним підсумком

21 квітня, 11:18

Олег Люлька Олег Люлька

Бос футбольного клубу з селища Петрове Кіровоградської області розповів про те, як йому вдалося вижити під час вибуху, що стався напередодні

Президент клубу української футбольної Прем'єр-ліги Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував вибух гранати в офісі одного з сільгосппідприємств в селищі Петрове Кіровоградської обрости, при якому він був присутній.

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Як ми писали раніше, під час вибуху в кімнаті було три людини: Поворознюк не постраждав, один чоловік загинув, ще у одного незначні осколкові поранення.

- Як ваше здоров'я? Який стан?

- Усе гаразд, – сказав Футбол NEWS 50-річний Поворознюк

- Ви зараз в лікарні?

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- Не в лікарні.

- Можете коротко розповісти, що сталося? З чим пов'язуєте?

- Ні з чим не пов'язую. Не можу зрозуміти, як це сталося. Одне тільки скажу: не знаю, як я вижив. Просто не знаю. Коли ти сидиш, розмовляєш, просто ні про що, посміхаємося всі – і тут дивак дістає гранату, кидає на стіл. Не розумію взагалі, як я вижив.

- Витягнув той, хто був у вашій компанії?

- Так. Мене накриває столом – це мене і врятувало. Столи і ікони мене накривають, це мене і врятувало, – сказав Поворознюк.

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Олександр Поворознюк

Олександр Поворознюк / Фото: Канал Футбол

"Не знаю, чи замах це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", – говорив перед цим Tribuna.com Поворознюк

Нагадаємо, інформацію за фактом того, що сталося, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

В рамках кримінального провадження проводиться досудове слідство.

Раніше, ще до виходу Інгульця до Прем'єр-ліги, повідомлялося, що президент клубу Поворознюк возить з собою автомат. Він казав, що в 1990-ті встиг перейти в легальний бізнес.

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вибух граната чемпіонат України Ингулец Александр Поворознюк
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