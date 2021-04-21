"Накрыло иконой, это меня спасло!" Президент Ингульца – о взрыве гранаты с летальным исходом

Босс футбольного клуба из поселка Петрово Кировоградской области рассказал о том, как ему удалось выжить во время взрыва, случившегося накануне

Президент клуба украинской футбольной Премьер-лиги Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал происшествие со взрывом гранаты в офисе одного из сельхозпредприятий в поселке Петрово Кировоградской обрасти, при котором он присутствовал.

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Как мы писали ранее, во время взрыва в комнате находилось три человека: Поворознюк не пострадал, один мужчина погиб, еще у одного незначительные осколочные ранения.

- Как ваше здоровье? Какое состояние?

- Все нормально, – сказал Футбол NEWS 50-летний Поворознюк

- Вы сейчас в больнице?

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- Не в больнице.

- Можете кратко рассказать, что случилось? С чем связываете?

- Ни с чем не связываю. Не могу понять, как это случилось. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь, говоришь, просто ни о чем, улыбаемся все – и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил.

- Вытянул тот, кто был в вашей компании?

- Да. Меня накрывает столом – это меня и спасло. Столы и иконы меня накрывают, это меня и спасло, – сказал Поворознюк.

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Александр Поворознюк / Фото: Канал Футбол

"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", – говорил перед этим Tribuna.com Поворознюк

Напомним, информацию по факту случившегося внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В рамках уголовного производства проводится досудебное следствие.

Ранее, еще до выхода Ингульца в Премьер-лигу, сообщалось, что президент клуба Поворознюк возит с собой автомат. Он говорил, что в 1990-е успел перейти в легальный бизнес.

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