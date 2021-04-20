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Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

20 апреля, 22:38

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В пгт Петрове Кировоградской области произошло чрезвычайное происшествие. Владелец Ингульца Александр Поворознюк серьезно не пострадал

Президент футбольного клуба украинской Премьер-лиги Ингулец Александр Поворознюк сегодня вечером пострадал от взрыва гранаты. Происшествие произошло в помещении, где, кроме него, находилось еще двое людей. Новость опубликовали в Facebook-группе ЗМІ нашої громади.

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Тем временем, клуб украинской Премьер-лиги ищет руководителя по объявлению.

По предварительной информации, есть пострадавшие, они доставлены в больницу. Сам 50-летний Поворознюк отделался в основном испугом, в комментарии сайту Трибуна он заявил:

"Не знаю, покушение ли это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем".

Другие подробности ЧП появляются постепенно. Местные журналисты вскоре сообщили, что у одного пострадавшего оторвало руку и ногу. В полиции факт взрыва подтвердили.

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Ранее сообщали, еще до выхода клуба в Премьер-лигу, что президент Ингульца возит с собой автомат. Поворознюк говорил, что в 1990-е он успел перейти в легальный бизнес.

Читайте также: Игорь Суркис дал прогноз по поводу будущего Суперлиги.

Смотрите, как Ингулец и Рух играли в чемпионате Украины:

Недавно футболист украинской команды заинтересовал два российских клуба.

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