Один чоловік загинув: наслідки вибуху гранати в офісі з президентом Інгульця

Сам власник футбольного клубу з Петрового Олександр Поворознюк не постраждав, а ось чоловіка, який був поруч із ним, врятувати не вдалося – сьогодні він помер

Стали відомі наслідки вибуху гранати, який напередодні стався близько 18:20 в офісі сільгосппідприємства в селищі Петрове Кіровоградської області. Нагадаємо, в цей час у приміщенні, де стався вибух, перебували троє чоловіків, разом з власником футбольного клубу УПЛ Інгулець, а також кількох сільгосппідприємств Олександром Поворознюком.

Реклама

Як повідомили Без купюр, посилаючись на поліцію області, за попередньою інформацією, вибух стався через необережне поводження з гранатою.

Внаслідок вибуху один чоловік, 1963 року народження, зазнав тяжких травм і був госпіталізований. Однак врятувати його життя не вдалося – сьогодні він помер. Інший потерпілий зазнав незначних осколкових поранень.

50-річний Поворознюк не постраждав, відбувшись переляком.

"Не знаю, чи замах це, але бомба вибухнула в кімнаті, де ми були втрьох", – заявив напередодні Tribuna.com Поворознюк

Реклама

Інформацію за фактом того, що сталося, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

В межах кримінального провадження триває досудове слідство.

За інформацією джерела, граната належала одному з потерпілих.

Раніше, ще до виходу Інгульця до Прем'єр-ліги, повідомляли, що президент клубу Поворознюк возить із собою автомат. Сам він казав, що в 1990-ті встиг перейти в легальний бізнес.

Реклама

Огляд матчу Інгулець – Рух (0:0)

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама