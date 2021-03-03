Русский
$ 27,93
33,6
  1. Спорт
  2. Новини футболу

На матч України з чемпіонами світу глядачів не пустять

3 березня, 08:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Влада Франції заборонили відвідування відбірного матчу ЧС-2022

24 березня в Парижі Україна стартує у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Наші суперники – діючі чемпіони світу. Восени минулого року Франція розгромила Україну з рахунком 7:1 .

Реклама

Поєдинок відбудеться на "Стад де Франс" і пройде при порожніх трибунах в зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою. Місцева влада відмовили Федерації футболу Франції в допуску глядачів, повідомляє L'Équipe .

Після Франції команда Андрія Шевченка повернеться на батьківщину і у Львові прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня). У нашій групі також команда Боснії.

Читайте також: Андрій Шевченко увійшов до ТОП-20 кращих тренерів останнього десятиліття

В тренді
"Шахтар" і "Динамо" йдуть далі! Результати 1/16 Ліги Європи

Раніше ми писали, що збірна України отримала 15-го суперника на 2021 рік . Наші футболісти в листопаді зіграють товариський матч з командою Болгарії.

Реклама

Дивіться огляд матчу Франція – Україна:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збірна України ЧС-2022 збірна Франції
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти