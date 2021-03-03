На матч України з чемпіонами світу глядачів не пустять

24 березня в Парижі Україна стартує у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Наші суперники – діючі чемпіони світу. Восени минулого року Франція розгромила Україну з рахунком 7:1 .

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Поєдинок відбудеться на "Стад де Франс" і пройде при порожніх трибунах в зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою. Місцева влада відмовили Федерації футболу Франції в допуску глядачів, повідомляє L'Équipe .

Після Франції команда Андрія Шевченка повернеться на батьківщину і у Львові прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня). У нашій групі також команда Боснії.

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Раніше ми писали, що збірна України отримала 15-го суперника на 2021 рік . Наші футболісти в листопаді зіграють товариський матч з командою Болгарії.

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Дивіться огляд матчу Франція – Україна:

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