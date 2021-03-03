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На матч Украины с чемпионами мира зрителей не пустят

3 марта, 08:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Власти Франции запретили посещение отборочного матча ЧМ-2022

24 марта в Париже Украина стартует в отборе на чемпионат мира 2022 года. Наши соперники – действующие чемпионы мира. Осенью прошлого года Франция разгромила Украину со счетом 7:1.

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Поединок состоится на "Стад де Франс" и пройдет при пустых трибунах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Местные власти отказали Федерации футбола Франции в допуске зрителей, сообщает L'Équipe.

После Франции команда Андрея Шевченко вернется на родину и во Львове примет Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта). В нашей группе также команда Боснии.

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Ранее мы писали, что сборная Украины получила 15-го соперника на 2021 год. Наши футболисты в ноябре сыграют товарищеский матч с командой Болгарии.

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Смотрите обзор матча Франция – Украина:

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Франции
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