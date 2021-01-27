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Нудно не буде: збірна України отримала 15-го суперника на 2021 рік

27 січня, 16:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Наші футболісти в листопаді зіграють товариський матч з командою Болгарії

Українська збірна з футболу поповнила список своїх поєдинків в цьому році. Керівництво асоціації уклало угоду про контрольному матчі зі збірною Болгарії 11 листопада. УАФ виконало чергове побажання тренерського штабу. А тиждень тому збірна України домовилася про спаринг з Бахрейном.

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Новина сьогодні на своїй сторінці в Facebook повідомив глава УАФ Андрій Павелко.

Цікаво, що зустріч з болгарами, як і інші три "товарняка", пройде в Україні. УАФ планує провести матчі в різних містах. Матч з Болгарією пройде перед останнім поєдинком відбіркового турніру чемпіонату світу-2020 зі збірною Боснії і Герцеговини, запланованим на 16 листопада.

Команда Болгарії займає 68-е місце в світовому рейтингу ФІФА, українці – 24-е.

Збірна України
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Збірна України / Фото: УАФ

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Отже, у підопічних Андрія Шевченка набирається не менш 15 ігор в 2021 році: чотири – спаринги, вісім – в кваліфікації ЧС, три або більше – у фінальній частині Євро-2020.

Минулого тижня Павелко розповів про позицію в суді: "Збірна України виграє справу у Швейцарії".

Згадаймо, як "синьо-жовті" зіграли останній матч у 2020 році з німцями:

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