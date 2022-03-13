Думки про Батьківщину. Український чемпіон світу закликав зупинити війну

У німецькому місті Росток гравець збірної України та донецького Шахтаря Данило Сікан вийшов на акцію проти російського вторгнення

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

Українські спортсмени, які продовжують активну професійну діяльність, не залишають поза увагою громадськість за кордоном своїми акціями та протестами. В Німеччині, слідом за дружиною Віталія Кличка Наталією, на мітинг проти війни в Україні вийшов Данило Сікан зі своєю дівчиною

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

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Орендований у донецького Шахтаря форвард, нині виступає у другій Бундеслізі за команду Ганза з міста Росток. Саме тут молода пара підтримала своїх співвітчизників. Данило Сікан вийшов на акцію з синьо-жовтим плакатом у руках, у якому заявив про свою позицію щодо військових дій на території України.

Відповідні акції відбуваються і в інших країнах світу. У Великій Британії бере активну участь у протестах легенда українського футболу Андрій Шевченко.

Підтримують українців і на тенісних кортах США .