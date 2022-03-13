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Мысли о доме. Украинский чемпион мира призвал остановить войну

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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13 марта, 21:21
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В немецком городе Росток игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Даниил Сикан вышел на акцию против российского вторжения
/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

Украинские спортсмены, которые продолжают активную профессиональную деятельность, не оставляют без внимания общественность за границей своими акциями и протестами. В Германии, вслед за женой Виталия Кличко Натальей, на митинг против войны в Украине вышел Даниил Сикан со своей девушкой.

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

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Арендованный у донецкого Шахтера форвард, нынче выступает во второй Бундеслиге за команду Ганза из города Росток. Именно здесь молодая пара поддержала своих соотечественников. Даниил Сикан вышел на акцию с сине-желтым плакатом в руках, в котором заявил о своей позиции на счет военных действий на территории Украины.

Соответствующие акции проходят и в других странах. В Великобритании активно в протестах участвует легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Поддерживают украинцев и на теннисных кортах США.

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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