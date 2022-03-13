Мысли о доме. Украинский чемпион мира призвал остановить войну

В немецком городе Росток игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Даниил Сикан вышел на акцию против российского вторжения

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

Украинские спортсмены, которые продолжают активную профессиональную деятельность, не оставляют без внимания общественность за границей своими акциями и протестами. В Германии, вслед за женой Виталия Кличко Натальей, на митинг против войны в Украине вышел Даниил Сикан со своей девушкой.

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

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Арендованный у донецкого Шахтера форвард, нынче выступает во второй Бундеслиге за команду Ганза из города Росток. Именно здесь молодая пара поддержала своих соотечественников. Даниил Сикан вышел на акцию с сине-желтым плакатом в руках, в котором заявил о своей позиции на счет военных действий на территории Украины.

Соответствующие акции проходят и в других странах. В Великобритании активно в протестах участвует легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Поддерживают украинцев и на теннисных кортах США.