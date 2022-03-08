Дружина Віталія Кличка зворушливим виконанням гімну підкорила німецьких журналістів

Наталія Кличко після виконання гімну України в Гамбурзі потрапила на обкладинку німецької газети

Дружина Віталія Кличка потрапила на головну сторінку німецької газети Hamburger Morgen Post, яка вийшла з яскравим заголовком "Сила Кличка". Зворушлива промова дружини Київського міського голови викликала справжній фурор у Німеччині, де вона нині мешкає та веде активну волонтерську діяльність, аби допомогти мешканцям своєї країни. А гімн України у виконанні Наталії Кличко на площі в Гамбурзі, де зібралося понад тисячу людей, підкорив серця німецьких журналістів.





Відповідний пост дружина Віталія Кличка опублікувала на своїй сторінці в Instagram , де процитувала відомого політичного діяча з Індії:



"Ми все можемо зробити свій внесок. Виступаючи проти війни і відстоюючи світ кожен день, що залишився. Мир з усіма нами. "Немає шляху до миру. Світ – це шлях", – Махатма Ганді"



