Дружина Віталія Кличка зворушливим виконанням гімну підкорила німецьких журналістів

Дружина Віталія Кличка потрапила на головну сторінку німецької газети Hamburger Morgen Post, яка вийшла з яскравим заголовком "Сила Кличка". Зворушлива промова дружини Київського міського голови викликала справжній фурор у Німеччині, де вона нині мешкає та веде активну волонтерську діяльність, аби допомогти мешканцям своєї країни. А гімн України у виконанні Наталії Кличко на площі в Гамбурзі, де зібралося понад тисячу людей, підкорив серця німецьких журналістів.
Відповідний пост дружина Віталія Кличка опублікувала на своїй сторінці в Instagram , де процитувала відомого політичного діяча з Індії:
"Ми все можемо зробити свій внесок. Виступаючи проти війни і відстоюючи світ кожен день, що залишився. Мир з усіма нами. "Немає шляху до миру. Світ – це шлях", – Махатма Ганді"
У статті згадують і Віталія Кличка, який попри все продовжує виконувати свої функції на посаді міського голови столиці України. Київська влада готується до оборони міста, навколо якого точаться бої з російськими окупантами .