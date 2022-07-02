Подумки завжди був з Динамо. Зірковий легіонер повернувся в Україну

Словенець Беньямін Вербич допоможе киянам потрапити до групового турніру Ліги чемпіонів

Беньямін Вербіч думав, що більше не зіграє у Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні,

Наприкінці серпня стартує новий сезон Української Прем'єр-ліги. Чемпіонат проходитиме в Україні, незважаючи на військовий стан.

Багатьох іноземних футболістів злякала ситуація в країні, і вони покинули наш чемпіонат. Але є і зворотні приклади з поверненням легіонерів . Один із таких футболістів, Беньямін Вербич, зовсім недавно приєднався до тренувального табору "біло-синіх".

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"Я дуже сумував за хлопцями, за Динамо. Радий був повернутися, побачити всіх майже через півроку. Усі пам'ятають, як ми розлучилися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені… Добре, коли ти почуваєшся, як удома.

Звісно, перший місяць був важким. Особливо коли був матч Легія – Динамо, я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їхніх близьких у небезпеці. Було незвично грати за іншу команду. Подумки я завжди був з Динамо. Радий повернутися сюди. Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти Динамо вийти в Лігу чемпіонів", – сказав Вербич в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

Додамо, що весняну частину минулого сезону Вербич провів у польській Екстракласі, де захищав кольори варшавської Легії. За час перебування у команді словенський вінгер провів 8 матчів, але результативними діями не відзначився.

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До речі, сьогодні команда Мірчі Луческу зіграє третій матч на зборі у Швейцарії. За перебігом поєдинку Динамо – Сьон можна стежити на нашому сайті.

Сьон vs Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні,