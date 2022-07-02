Мысленно всегда был с Динамо. Звездный легионер вернулся в Украину

Словенец Беньямин Вербич поможет киевлянам попасть в групповой турнир Лиги чемпионов

Беньямин Вербич думал, что больше не сыграет в Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

В конце августа стартует новый сезон Украинской Премьер-лиги. Чемпионат будет проходить в Украине, невзирая на военное положение.

Многих иностранных футболистов испугала ситуация в стране и они покинули наш чемпионат. Но есть и обратные примеры с возвращением легионеров. Один из таких футболистов, Беньямин Вербич, совсем недавно присоединился к тренировочному лагерю "бело-синих".

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"Я очень скучал по ребятам, по Динамо. Рад был вернуться, увидеть всех почти через полгода. Все помнят, как мы расстались, и потому было еще эмоциональнее, когда встретились. Рад снова работать с ними, с нетерпением жду матчей. Я был рад видеть всех, надеюсь, они тоже были рады мне… Хорошо, когда ты чувствуешь себя как дома.

Конечно, первый месяц был тяжелым. Особенно когда был матч Легия – Динамо, я увидел всех пацанов и знал, как они страдают, потому что много их близких в опасности. Было необычно играть за другую команду. Мысленно я всегда был с Динамо. Рад вернуться сюда. Украина очень многое дала мне, и я хотел отплатить ей. Поэтому я постараюсь помочь Динамо выйти в Лигу чемпионов", – сказал Вербич в интервью официальному сайту Динамо.

Добавим, что весеннюю часть прошедшего сезона Вербич провел в польской Экстраклассе, где защищал цвета варшавской Легии. За время пребывания в команде, словенский вингер провел 8 матчей, но результативными действиями не отличился.

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Кстати, сегодня команда Мирчи Луческу сыграет третий матч на сборе в Швейцарии. За ходом поединком Динамо – Сьон можно следить на нашем сайте.

Сьон vs Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"