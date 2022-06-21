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Патріоти-легіонери! Два іноземних гравці Динамо хочуть повернутися у воєнну Україну

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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21 червня, 22:04
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Попри війну Беньямін Вербіч та Томаш Кендзера бажають провести наступний сезон у складі киян
Беньямін Вербич та Томаш Кендзьора
Беньямін Вербич та Томаш Кендзьора

Наприкінці серпня має стартувати новий сезон УПЛ. Очікується, що чемпіонат України з футболу відбудеться в нашій країні, незважаючи на воєнний стан.

Така ситуація цілком може відлякати легіонерів, які не захочуть їхати до України, що воює. Щоправда, Динамо може все ж таки зберегти деяких іноземців. Про це заявив помічник головного тренера киян Еміл Карас.

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"Зараз із командою займається велика група молодих гравців. Вони можуть тренуватися з такими досвідченими виконавцями, як Буяльський, Бесєдін, Гармаш, Андрієвський, Шепелєв. Можуть багато чому навчитися та рости.

Слідкуватимемо за ними і сподіватимемося на їх зростання. Містер Луческу використовує свій досвід та знання для того, щоб допомогти їм добре тренуватися та рости. А все інше залежить вже від хлопців, їхньої працелюбності та того, як вони присвятять себе футболу.

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Щодо повернення легіонерів, то мені складно про це говорити. Наскільки мені відомо, Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич хочуть повернутися до Динамо. Ми їх вважаємо майже своїми. Але як складеться ситуація, я поки що не знаю".

Зазначимо, що взимку обидва гравці пішли на півроку в оренду до чемпіонату Польщі. Захисник повернувся до свого рідного Леха, тоді як словенець приєднався до Легії.

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Нагадаємо, що вже 19/20 липня Динамо має розпочинати свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів. Першим суперником "біло-синіх" стане турецький Фенербахче.

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