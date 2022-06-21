Патриоты-легионеры! Два иностранных игрока Динамо хотят вернуться в военную Украину

Несмотря на войну Беньямин Вербич и Томаш Кендзера хотят провести следующий сезон в составе киевлян

Беньямин Вербич и Томаш Кендзера

В конце августа должен стартовать новый сезон УПЛ. Ожидается, что чемпионат Украины по футболу состоится в нашей стране несмотря на военное положение.

Такая ситуация вполне может отпугнуть легионеров, которые не захотят ехать в воюющую Украину. Правда, Динамо может все же сохранить некоторых иностранцев. Об этом заявил ассистент главного тренера киевлян Эмил Карас.

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"Сейчас с командой занимается большая группа молодых игроков. Они могут тренироваться с такими опытными исполнителями, как Буяльский, Беседин, Гармаш, Андриевский, Шепелев. Могут многому учиться и расти. Будем следить за ними и надеяться на их рост. Мистер Луческу использует свой опыт и знания для того, чтобы помочь им хорошо тренироваться и расти. А все остальное зависит уже от ребят, их трудолюбия и того, как они посвятят себя футболу.

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Что касается возвращения легионеров, то мне сложно об этом говорить. Насколько мне известно, Томаш Кендзера и Беньямин Вербич хотят вернуться в Динамо. Мы их считаем почти своими. Но как сложится ситуация, я пока не знаю".

Отметим, что зимой оба игрока ушли на полгода в аренду в чемпионат Польши. Защитник вернулся в свой родной Лех, тогда как словенец присоединился к Легии.

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Напомним, что уже 19/20 июля Динамо должно начинать свой пути в квалификации Лиги чемпионов. Первым соперником "бело-синих" станет турецкий Фенербахче.