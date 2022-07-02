Динамо – Сьон: пряма трансляція матчу (відео)

Підопічні Мірчі Луческу зіграють 2 липня благодійний поєдинок із дворазовим чемпіоном Швейцарії. Дивіться трансляцію матчу разом з нами!

Сьон vs Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні,

У суботу, 2 липня, у рамках благодійного турне Match for Peace! Stop the War! київське Динамо зіграє товариський матч із швейцарським клубом Сьон. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом. Раніше кияни програли Лозанні (0:2).

ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ СЬОН – ДИНАМО

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Візитка команди Сьон.

Клуб Сьон заснований у 1909 році.

Чемпіон Швейцарії (2): 1991/92, 1996/97.

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Володар Кубка Швейцарії (13): 1964/65, 1973/74, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1990/91, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2005 , 2010/11, 2014/15.

Минулий сезон команда завершила на сьомому місці у швейцарській Суперлізі.

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Склад команди

Загальна вартість гравців Сьона оцінюється порталом Transfermarkt в 18,23 млн. євро, а середній вік команди становить 26,4 років. Майже половина футболістів команди – легіонери. Серед збірників у складі "червоно-білих" – швейцарський лівий захисник Лоріс Беніто, а також представники Гваделупи – захисники Дімітрі Каваре та Натанаель Саінтіні.

Найкращий бомбардир Сьона минулого сезону – Філіп Стожилкович, який записав на свій рахунок 12 забитих м'ячів.

Тренер

Команду очолює 51-річний фахівець Паоло Трамеццані – у минулому захисник, в ігровій кар'єрі якого були Інтер, Тоттенхем, Аталанта.

Італієць раніше очолював швейцарський Лугано, кіпрський АПОЕЛ (з яким Паоло завоював чемпіонство в сезоні 2018/19), італійський Ліворно, хорватський Хайдук та саудівський Аль-Фейсал.

Історія зустрічей

Динамо зустрічалося з Сьоном минулого літа, готуючись до сезону в рамках тренувального збору. Тоді товариська зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь киян.

14.07.2021. Сьон – Динамо – 0:2

Голи: Родрігес (24), Шкурін (27).