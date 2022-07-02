Динамо – Сьон: прямая трансляция матча (видео)

Подопечные Мирчи Луческу сыграют 2 июля благотворительный поединок с двукратным чемпионом Швейцарии. Смотрите трансляцию матча вместе с нами!

Сьон vs Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 2 июля, в рамках благотворительного турне Match for Peace! Stop the War! киевское Динамо сыграет товарищеский матч со швейцарским клубом Сьон. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени. Ранее киевляне проиграли Лозанне (0:2).

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА СЬОН – ДИНАМО

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Визитка команды Сьон.

Клуб Сьон основан в 1909 году.

Чемпион Швейцарии (2): 1991/92, 1996/97.

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Обладатель Кубка Швейцарии (13): 1964/65, 1973/74, 1979/80, 1981/82, 1985/86, 1990/91, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15.

Прошлый сезон команда завершила на седьмом месте в швейцарской Суперлиге.

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Состав команды

Общая стоимость игроков Сьона оценивается порталом Transfermarkt в 18,23 млн евро, а средний возраст команды составляет 26,4 года. Почти половина футболистов команды легионеры. Среди сборников в составе "красно-белых" – швейцарский левый защитник Лорис Бенито, а также представители Гваделупы – защитники Димитри Каваре и Натанаэль Саинтини.

Лучший бомбардир Сьона в прошлом сезоне – Филипп Стожилкович, записавший на свой счет 12 забитых мячей.

Тренер

Команду возглавляет 51-летний специалист Паоло Трамеццани – в прошлом защитник, в игровой карьере которого были Интер, Тоттенхэм, Аталанта.

Итальянец ранее возглавлял швейцарский Лугано, кипрский АПОЭЛ (с которым Паоло завоевал чемпионство в сезоне 2018/19), итальянский Ливорно, хорватский Хайдук и саудовский Аль-Фейсал.

История встреч

Динамо встречалось с Сьоном прошлым летом, готовясь к сезону в рамках тренировочного сбора. Тогда товарищеская встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу киевлян.

14.07.2021. Сьон – Динамо – 0:2

Голы: Родригес (24), Шкурин (27).