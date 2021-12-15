Мій найкращий подарунок: мимимішне фото Зінченка з дочкою

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України відсвяткував 15 грудня 25-річчя. У себе в Instagram футболіст похвалився найкращим подарунком у своєму житті

Зінченко разом з дочкою / Фото: Instagram

Звичайно, це його дочка Єва, яка з'явилася на світ у серпні цього року. Зінченко показав спільне фото зі своєю крихтою та сімейними вихованцями.

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"Мій найкращий подарунок", – підписав знімок Зінченко у Instagram.

Також Олександра з днем народження привітала мати Ірина, опублікувавши у соцмережах сімейне фото.

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Раніше ми писали, що дочка Зінченка зустріла тата непристойним жестом після перемоги над Боснією та Герцеговиною у відборі на ЧС-2022. Сам футболіст став героєм зустрічі, але вдома на нього чекала несподівана зустріч.

Олександр Зінченко та Влада Седан (Щеглова) розписалися у березні 2020 року, а у серпні у Києві Зінченко та Седан зіграли шикарне весілля.

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Нагадаємо, про роман між Олександром та Владою стало відомо після матчу збірної України із Сербією. Під час післяматчевого флеш-інтерв'ю Зінченко поцілував журналістку у прямому ефірі.