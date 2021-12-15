Мой самый лучший подарок: мимимишное фото Зинченко с дочерью

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины отпраздновал 15 декабря 25-летие. У себя в Instagram футболист похвастался лучшим подарком в своей жизни

Зинченко вместе с дочерью / Фото: Instagram

Конечно же, это его дочь Ева, появившаяся на свет в августе этого года. Зинченко показал совместное фото со своей крошкой и семейными питомцами.

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"Мой лучший подарок", – подписал снимок Зинченко в Instagram.

Также Александра с днем рождения поздравила мать Ирина, опубликовав в соцсетях семейное фото.

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Ранее мы писали, что дочь Зинченко встретила папу неприличным жестом после победы над Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022. Сам футболист стал героем встречи, но дома его ждала неожиданная встреча.

Александр Зинченко и Влада Седан (Щеглова) расписалась в марте 2020 года, а в августе в Киеве Зинченко и Седан сыграли шикарную свадьбу.

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Напомним, о романе между Александром и Владой стало известно после матча сборной Украины с Сербией. Во время послематчевого флеш-интервью Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.