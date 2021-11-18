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Могли обезголовити: афганських футболісток таємно вивезли з країни за гроші Кім Кардаш'ян

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 листопада, 16:56
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Операція з евакуації жіночої збірної Афганістану успішно завершилась. Дівчата благополучно дісталися Великобританії. На батьківщині їм загрожувала смертна кара
Футболистки втекли з Афганістану за допомогою Кім Кардаш'ян
Футболистки втекли з Афганістану за допомогою Кім Кардаш'ян / Фото: Twitter, REUTERS

Спортсменкам довелося тікати з країни, оскільки таліби, які прийшли до влади, оголосили на них полювання. Раніше таліби обезголовили волейболістку та опублікували фото у соцмережах.

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Дівчата віком від 13 до 19 років прибули з Пакистану, куди вони втекли з Афганістану ще у серпні.

Операція з їхньої евакуації розпочалася ще наприкінці серпня. З Кабулу вони мали евакуюватися до Катару, але на під'їзді до аеропорту їх висадили з автобуса через міркування безпеки.

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Через дві години в аеропорту вибухнув терорист-смертник, внаслідок чого загинуло понад 180 людей.

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Через 10 днів їм дозволили перетнути кордон з Пакистаном, звідки вони дісталися літаком до Великобританії.

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Їхній рейс був зафрахтований єврейською організацією допомоги та сплачений американською моделлю Кім Кардаш'ян. BBC.

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян / Фото: instagram.com/kimkardashian

"Місія виконана. Я така щаслива і так пишаюся цими дівчатами. Вони через багато пройшли і зуміли залишитися сильними.

Тепер вони можуть розпочати нове життя та вдихнути свободу", – сказала Халіда Попал, колишній тренер національної жіночої збірної Афганістану, яка координувала їх порятунок із Данії.

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