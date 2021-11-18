19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Могли обезглавить: афганских футболисток тайно вывезли из страны за деньги Ким Кардашьян

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
18 ноября, 16:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Операция по эвакуации женской сборной Афганистана успешно завершилась. Девушки благополучно добрались до Великобритании. На родине им грозила смертная казнь
Футболистки бежали из Афганистана с помощью Ким Кардашьян
Футболистки бежали из Афганистана с помощью Ким Кардашьян / Фото: Twitter, REUTERS

Спортсменкам пришлось бежать из страны, так как пришедшие к власти талибы объявили на них охоту. Ранее талибы обезглавили волейболистку и опубликовали фото в соцсетях.

Читайте также: Расстреливали и отрезали руки: Талибан использовал футбол для массовых казней

Реклама

Девушки в возрасте от 13 до 19 лет прибыли из Пакистана, куда они сбежали из Афганистана еще в августе.

Операция по их эвакуации началась еще в конце августа. Из Кабула они должны были эвакуироваться в Катар, но на подъезде к аэропорту их высадили из автобуса из-за соображений безопасности.

Реклама

Два часа спустя в аэропорту взорвался террорист-смертник, в результате чего погибло более 180 человек.

Читайте также: Для России они больше не террористы? Талибы ответили на слова хозяина Кремля

Спустя 10 дней им разрешили пересечь границу с Пакистаном, откуда они добрались на самолете в Великобританию.

Реклама

Их рейс был зафрахтован еврейской организацией помощи и оплачен американской моделью Ким Кардашьян, сообщает BBC.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

"Миссия выполнена. Я так счастлива и так горжусь этими девушками. Они через многое прошли и сумели остаться сильными.

Теперь они могут начать новую жизнь и вдохнуть свободу", – сказала Халида Попал, бывший тренер национальной женской сборной Афганистана, которая координировала их спасение из Дании.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Бой месяца
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 дек.
23:59
Ричард Комми
Ричард Комми

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бой
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять