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Таліби обезголовили волейболістку і опублікували фото в соцмережах

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
22 жовтня, 16:15
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Бойовики "Талібану" обезголовили афганську волейболістку Махджабін Хакимі з жіночої збірної країни. Потім жахливі фото відрубаної голови вони опублікували в соцмережах
Таліби обезголовили волейболістку
Таліби обезголовили волейболістку / Фото: REUTERS

Одна з кращих гравчинь Кабульського муніципального волейбольного клубу була убита в столиці Кабулі ході операції військових "Талібану" з пошуку спортсменок. Раніше ми писали, що футболістки збірної Афганістану ховаються від талібів.

Читайте також: Розстрілювали і відрізали руки: Талібан використовував футбол для масових страт

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Махджабін Хакимі вбили раніше, але її смерть приховували, а родичам забороняли говорити на цю тему. У свідоцтві про смерть говориться, що спортсменка померла 13 серпня, але в Мережі повідомляють, що це сталося раніше.

Про це розповів тренер дівчини, що приховує своє ім'я з міркувань безпеки.

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Десятки спортсменок втекли з Афганістану в страху за своє життя з тих пір, як в серпні таліби повернулися до влади. При цьому наголошується, що втікти з країни вдалося тільки двом гравцям жіночої молодіжної волейбольної команди, повідомляє Persian Independent.

І в цей же час в Москві тепло зустріли ісламістів "Талібану" (відео). Члени невизнаного уряду Афганістану провели переговори з Лавровим і роздали багато інтерв'ю.

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