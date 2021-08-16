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"Мої дівчатка плачуть. Вони в агонії": футболістки збірної Афганістану ховаються від талібів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 серпня, 23:23
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Колишня футболістка збірної Афганістану Халіда Попал розповіла, що зараз відбувається в країні після приходу до влади бойовиків "Талібану"
Життя футболісток тепер в небезпеці
Життя футболісток тепер в небезпеці

Гравці жіночої збірної Афганістану з футболу побоюються за свої життя після подій в країні. Про це розповіла колишня футболістка збірної та екс-співробітниця місцевої федерації футболу Халіда Попал, яка втекла з Афганістану в 2016 році і знайшла політичний притулок в Данії.

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15 серпня бойовики "Талібану" зайняли всю територію Афганістану і фактично захопили владу в країні.

"Я закликаю їх, щоб вийшли з соцмереж, прибрати фотографії, уникати і ховатися від сусідів. Це розбиває моє серце, адже всі ці роки ми працювали над піднесенням становища жінок, а тепер я кажу жіночому населенню Афганістану замовкнути і зникнути. Їх життя в небезпеці.

Моє покоління сподівалося на будівництво держави, покращуючи ситуацію для жінок і чоловіків наступного покоління. Я почала з футболу, використовуючи це як інструмент для розширення можливостей та прав жінок і дівчат.

Ми пишалися носити футболки національної збірної. Це було краще, найпрекрасніше почуття.

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Тепер мої дівчатка плачуть і надсилають голосові повідомлення. Вони в агонії. У них стільки питань. Те, що відбувається настільки несправедливо.

Вони ховаються. Багато покинули свої будинки і переїхали до родичів, бо їхні сусіди знають, що вони футболістки. Вони сидять і бояться. "Талібан" всюди. Вони ходять і породжують страх.

Було дуже боляче бачити, як держава капітулювала. Жінки втратили надію" , – заявила Попал.

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Коли Афганістан був під владою "Талібану" з 1996 по 2001 рік, дівчаткам заборонялося відвідувати школу, а жінкам не дозволялося працювати поза домом або з'являтися на публіці без одягу, що закриває все тіло, і супроводу чоловіків.

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