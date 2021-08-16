17 августа 22:00
Монако --
Шахтер --
19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
16 августа 19:00 Видео
Мариуполь 2
Черноморец 3
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Мои девочки плачут. Они в агонии": футболистки сборной Афганистана прячутся от талибов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 августа, 23:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывшая футболистка сборной Афганистана Халида Попал рассказала, что сейчас происходит в стране после прихода к власти боевиков "Талибана"
Жизнь футболисток теперь в опасности
Жизнь футболисток теперь в опасности

Игроки женской сборной Афганистана по футболу опасаются за свои жизни после событий в стране. Об этом рассказала бывшая футболистка сборной и экс-сотрудница местной федерации футбола Халида Попал, которая бежала из Афганистана в 2016 году и нашла политическое убежище в Дании.

Реклама

15 августа боевики "Талибана" заняли всю территорию Афганистана и фактически захватили власть в стране.

"Я призываю их удалиться из соцсетей, убрать фотографии, избегать и прятаться от соседей. Это разбивает мое сердце, ведь все эти годы мы работали над возвышением положения женщин, а теперь я говорю женскому населению Афганистана замолчать и исчезнуть. Их жизни в опасности.

Мое поколение надеялось на строительство государства, улучшая ситуацию для женщин и мужчин следующего поколения. Я начала с футбола, используя это как инструмент для расширения возможностей и прав женщин и девушек.

Мы гордились носить футболки национальной сборной. Это было лучшее, самое прекрасное чувство.

Реклама

Теперь мои девочки плачут и присылают голосовые сообщения. Они в агонии. У них столько вопросов. Происходящее настолько несправедливо.

Они прячутся. Многие покинули свои дома и переехали к родственникам, потому что их соседи знают, что они футболистки. Они сидят и боятся. "Талибан" везде. Они ходят и порождают страх.

Было очень больно видеть, как государство капитулировало. Женщины потеряли надежду", – заявила Попал.

Читайте также: "А Киев – госпереворот..." Звездный спортсмен сравнил реакцию России на Майдан и Талибан

Реклама

Когда Афганистан был под властью "Талибана" с 1996 по 2001 год, девочкам запрещалось посещать школу, а женщинам не разрешалось работать вне дома или появляться на публике без закрывающей все тело одежды и сопровождения мужчин.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной. Ваше мнение?
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Понедельник, 16 августа
2:3
Видео О матче
Среда, 18 августа
19:30
Смотри на:
Пятница, 20 августа
19:30
Смотри на:
Суббота, 21 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 22 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
21:30
Смотри на:
Понедельник, 23 августа
19:30
Пятница, 27 августа
19:30
Суббота, 28 августа
14:00
17:00
19:30
Воскресенье, 29 августа
14:00
17:00
19:30
19:30
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Бой года!
25 сентября
дней
часов
минут
секунд
До боя Усик - Джошуа
Новости о бое
Спорт
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять